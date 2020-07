Está confirmado o sucessor de Daniel Ricciardo na Renault na próxima época: o nome escolhido é nada mais, nada menos do que Fernando Alonso, que terá como colega de equipa Esteban Ocon.

O piloto espanhol está assim de regresso à Fórmula 1, dois anos depois de ter deixado a McLaren, e de regresso também à escuderia francesa, a qual já tinha representado duas vezes: entre 2003 e 2006 e em 2008 e 2009. De resto, Alonso sagrou-se campeão do mundo pela Renault em 2005 e 2006.

A Renault não revelou a duração de contrato de Fernando Alonso, mas no site da Fórmula 1 pode ler-se que estima-se que o vínculo seja de dois anos, até ao final de 2022.

OFFICIAL NEWS



🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN