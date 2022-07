O tenista sérvio Novak Djokovic qualificou-se, na tarde desta sexta-feira, para a final do torneio de Wimbledon, depois da vitória sobre o britânico Cameron Norrie, em quatro sets, no court central do All England Club.

Na sua 43.ª meia-final de torneios do Grand Slam, perante um estreante nesta fase de um major, Djokovic não começou bem – perdeu o primeiro set – mas conseguiu dar a volta ao vencer o segundo, terceiro e quarto parciais, num jogo que durou quase duas horas e 40 minutos.

Norrie, 12.º da hierarquia mundial e a jogar em casa, entrou bem a quebrar o serviço no jogo de abertura a Djokovic, mas o sérvio anulou o break e fez o 1-1. Ambos ganharam o respetivo jogo de serviço seguinte até ao 2-2, mas Norrie impôs algo raro a Djokovic, quebrando-lhe mais dois jogos de serviço (um total de três no primeiro set) e não desperdiçou os seus dois seguintes, fechando o set num 2-6 a seu favor.

Contudo, o atual número três do ranking ATP emergiu depois e conseguiu empatar o duelo com um 6-3 no segundo set, virando o encontro a seu favor com o 6-2 no terceiro set, até fechar com o 6-4 no quarto parcial.

Na final, agendada para as 14 horas de domingo, Djokovic defronta Nick Kyrgios. O australiano beneficiou da desistência do espanhol Rafael Nadal, por lesão, para garantir uma vaga no duelo final pelo título.

[EM ATUALIZAÇÃO]