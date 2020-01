FC Porto renovou contrato com Guillem Cabestany por mais uma temporada, o que significa que o técnico fica no emblema portista até 2021.



O treinador catalão, de 43 anos, chegou ao Dragão em 2015 e conquistou nove títulos: dois campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e quatro Supertaças.



«O importante é que o clube continue a lutar por todos os títulos. A minha renovação significa que o clube confia em mim e que quer dar continuidade ao que fizemos nas últimas épocas», disse, citado pelo site do clube.

🎙Cabestany: “Este projeto ainda tem caminho pela frente, ainda podemos atingir mais objetivos e espero que consigamos alguns que ainda não conseguimos” #FCPorto #FCPortoHóquei #FCPortoFidelidade #FCPortoSports pic.twitter.com/698gTLwjKB — FC Porto (@FCPorto) January 9, 2020