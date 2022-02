A UEFA abriu uma investigação disciplinar a acontecimentos que decorreram no jogo das meias-finais do Europeu de futsal entre Ucrânia e Rússia, na passada sexta-feira, em Amesterdão, e que terminou com triunfo dos russos por 3-2.

«Um inspetor de ética e disciplina da UEFA foi nomeado para conduzir uma investigação disciplinar sobre incidentes relatados, que alegadamente ocorreram durante a partida», refere a UEFA, em nota oficial, emitida na terça-feira, adiantando apenas que «informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente».

O encontro que levou a Rússia à final do Europeu, perdida para Portugal no domingo, aconteceu em paralelo com a tensão política que se acentuou nas últimas semanas entre as duas nações e que acendeu a chama de um possível novo conflito.

Em 2014, a UEFA decidiu que equipas ucranianas e russas não podiam cruzar-se em sorteios por motivos de segurança, depois da anexação russa da Crimeia. Mas a condicionante seria impossível de manter em todas as fases de uma qualquer prova europeia, caso o mérito desportivo prevalecesse, o que acabou por acontecer nas meias-finais do Europeu de futsal. Este foi mesmo o primeiro encontro entre as duas seleções ao fim de alguns anos.

Depois da situação na Crimeia, há cerca de oito anos, o único jogo a valer entre as duas nações de Leste tinha sido no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares do Europeu feminino de futsal, em 2019. O último duelo masculino numa prova da UEFA tinha sido em 2007, no futsal e o último jogo de futebol foi na qualificação para o Euro 2000, em 1999.

A imprensa ucraniana e a imprensa russa escrevem que, durante o encontro, adeptos afetos à Ucrânia cantaram músicas contra a Rússia e nomeadamente contra o presidente Vladimir Putin e que a situação levou a mesmo a uma intervenção por parte do ‘speaker’ do pavilhão Ziggo Dome, para não se cantarem músicas de natureza antidesportiva.