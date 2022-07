A tenista Elena Rybakina venceu, este sábado, o torneio de Wimbledon em singulares femininos, ao derrotar a tunisina Ons Jabeur, tornando-se a primeira cazaque a conquistar um torneio do Grand Slam.

A número 23 do ranking mundial esteve em desvantagem depois de Jabeur, número dois da hierarquia WTA, ter ganho o primeiro set por 6-3, mas conseguiu dar a volta para fazer história para o ténis do Cazaquistão, num encontro de grande variação de domínio, sobretudo do primeiro para o segundo set.

Pela primeira vez na final de um major, Rybakina, tenista de 23 anos que nasceu em Moscovo, Rússia, é a mais jovem campeã de Wimbledon desde a checa Petra Kvitova em 2011.

[Notícia em atualização]