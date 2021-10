O FC Porto venceu o Belenenses, 32-25, em jogo do campeonato nacional de andebol.

Com esta vitória, os dragões lideram a tabela e somam 15 pontos, mais três do que o Sporting, que ainda vai jogar com o Avanca, às 21h00.

Resultados deste sábado:

Bora Hora - ABC/UMinho, 24-23

Madeira SAD - Xico Andebol, 35-26

Águas Santas - Vitória de Setúbal, 24-32

FC Gaia - Benfica, 26-36

Sanjoanense - Maia/UMaia, 26-32

FC Porto - Belenenses, 32-25