O FC Porto venceu este sábado na visita ao Sporting, por 72-78, em jogo da 2.ª jornada da Liga de basquetebol.

O Sporting lidera a tabela com 5 pontos em três jogos, seguido do FC Porto, com quatro pontos em dois jogos. Seguem-se Benfica, UD Oliveirense, Imortal e Lusitânia, todos com dois pontos em um jogo, e Illiabum, com dois pontos em dois jogos.

CD Póvoa, Académica, Ovarense, CAB Madeira e V. Guimarães têm todos um ponto após um jogo disputado.