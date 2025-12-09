Mesmo perante um grande adversário, o Benfica continua imparável no futsal. Já são 17 jogos consecutivos a vencer desde início de setembro, contando com o mais recente triunfo sobre o Sp. Braga, nesta terça-feira.

No Pavilhão n.º 1 da Luz, as águias bateram o Sp. Braga por 5-2, na jornada 12 do campeonato nacional. O brasileiro Arthur abriu caminho à vitória aos sete minutos, seguido do compatriota Jacaré (14m). Arthur voltou a marcar mesmo a fechar a primeira parte.

Porém, a segunda metade foi menos feliz para o futsalista do Benfica. Foi expulso por acumulação de amarelos aos 26m. Jacaré bisou um pouco antes e Tiago Brito, do Sp. Braga, ainda deu uma réstia de esperança aos visitantes com o 4-1.

O ex-Sporting Hugo Neves fez o 4-2 de penalti mas, na reta final, o Benfica confirmou o triunfo com o 5-2 de Lúcio Rocha, também de grande penalidade, no mesmo minuto em que Tiago Brito foi expulso do lado arsenalista.

O Benfica soma 36 pontos em 12 jogos e é líder na tabela. O Sporting segue logo atrás em segundo lugar, com 30 pontos, enquanto o Sp. Braga de Joel Rocha, ex-treinador das águias, está no sexto posto com 17.

Veja os golos do jogo: