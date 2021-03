O Sporting venceu o Barreirense por 101-50, em jogo em atraso da Liga de Basquetebol.

Depois da derrota com o FC Porto, no prolongamento, os leões aproveitaram este acerto de calendário para recuperar a liderança isolada da Liga, agora com 40 pontos, mais dois do que os dragões, que no entanto têm um jogo a menos.

O Barreirense é o último classificado, com 20 pontos (apenas uma vitória).

CLASSIFICAÇÃO:

1. Sporting 21 jogos / 40 pontos

2. FC Porto 20/38

3. Benfica 21/38

4. Imortal 21/37

5. Oliveirense 21/36

6. Lusitânia 20/33

7. Vitória Guimarães 21/30

8. Académica 21/29

9. CAB Madeira 21/29

10. Galitos 21/28

11. Esgueira 21/27

12. Ovarense 21/27

13. Maia Basket 21/23

14. Barreirense 19/20