O Benfica foi eliminado pela Juventude Viana no desempate por penáltis e caiu nos quartos de final da Elite Cup.



No Pavilhão Municipal da Cidade de Tomar, os encarnados chegou à vantagem graças a um golo de Diogo Rafael. Em desvantagem ao intervalo, a formação minhota reagiu, empatou por Gustavo Lima e conseguiu a reviravolta por Rémi Hérnan.



A perder, as águias foram à procura da igualdade e viram Nicolía desperdiçar uma grande penalidade. Quem não marca, sofre. E assim foi. Reinaldo Ventura fez o 3-1 para a Juventude de Viana.



O jogo parecia decidido, mas o Benfica ainda teve forças para marcar mais dois golos por Lucas Ordoñez e por Nicolía, levando a decisão da eliminatória para os penáltis. A Juventude Viana foi mais forte e marcou duas vezes por Rémi Hérnan e Reinaldo Ventura enquanto o Benfica não conseguiu bater Bruno Guia.



Nas meias-finais a Juventude de Viana vai defrontar o FC Porto. Já o Benfica vai disputar os lugares dos quatro últimos juntamente com Valongo, Sporting e Sp. Tomar.



A Elite Cup é uma prova que junta as oito melhores equipas da fase regular da temporada passada:Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica, OC Barcelos, Sp. Tomar, Valongo e Juventude de Viana.