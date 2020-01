Rafael Nadal e Novak Djokovic vão reencontrar-se no domingo, depois de hoje a Espanha e a Sérvia terem assegurado a presença na final da ATP Cup em ténis, ao afastarem a Austrália e a Rússia, respetivamente, nas meias-finais.

Assim, a primeira final da nova competição de ténis mundial, que reúne na Austrália 24 seleções, vai colocar frente a frente, pela 55.ª vez, o líder do ‘ranking’, o espanhol Rafael Nadal, e o segundo classificado, o sérvio Novak Djokovic.

Os dois jogadores, que em 2019 repartiram os títulos dos quatro torneios do ‘Grand Slam’ – Nadal venceu Roland Garros e o US Open, e Djokovic triunfou em Wimblendon e no Open da Austrália –, vão jogar o segundo encontro de singulares da final.