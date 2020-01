Os dois primeiros classificados do campeonato de voleibol, Benfica e Sporting, cumpriram a obrigação e venceram os respetivos jogos este sábado.



As águias receberam e derrotaram o Esmoriz por 3-0 e o Sporting foi ao pavilhão do Famalicense vencer por 3-1.



As águias têm 16 vitórias em 16 jogos, os leões 14 triunfos e uma derrota (somam um jogo a menos).



Também este sábado o Leixões venceu o VC Viana por 3-2 e o Castêlo da Maia derrotou o Clube K por 3-0.



LEIA TAMBÉM: todas as notícias sobre voleibol