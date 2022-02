Justin Gatlin, velocista norte-americano, anunciou o final da carreira profissional, marcada por uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, vários títulos mundiais e suspensões por doping.

«Eu amava a pista. Deu-me lágrimas de tristeza e alegria, lições que nunca serão esquecidas. A tocha já passou, mas o amor nunca se extinguirá», escreveu o atleta de 40 anos, nas redes sociais.

Gatlin venceu o ouro nos 100 metros nos Jogos de Atenas, em 2004, no qual bateu na altura o recorde olímpico.

No ano seguinte, foi campeão do mundo nos 100 e 200 metros, nos Campeonatos Mundiais de Helsínquia, ele que acumulou outros títulos durante a carreira, incluindo medalha de bronze nas olimpíadas de 2012, em Londres, e prata nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro.

Foi suspenso por doping duas vezes, uma em 2001 e outra em 2006.