O Sporting confirmou, esta segunda-feira, o fim da «ligação contratual» com o jogador brasileiro de futsal Alex.

O atleta de 27 anos, que chegou aos leões em 2018, oriundo do Corinthians, deixa o clube ao fim de cerca de dois anos.

Ficou notabilizado por fazer parte do grupo que conquistou a Liga dos Campeões frente ao Kairat Almaty, em abril de 2019. Pelo Sporting, venceu ainda uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

Antes do Sporting, Alex tinha também representado o Joinville e o Corinthians no Brasil, além do Inter Movistar, em Espanha, onde foi então colega do português Cardinal - que reencontrou em Alvalade - bem como de Ricardinho.

É a terceira saída confirmada em menos de uma semana no plantel leonino, depois dos também brasileiros Deo e Léo Jaraguá.