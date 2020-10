Benfica e Sporting golearam este domingo na terceira jornada do campeonato nacional de futsal.

As águias triunfaram em casa frente ao Futsal Azeméis, por 6-2. Henmi, com um hat-trick, Silvestre Ferreira, Fábio Cecílio e Afonso Jesus fizeram os golos da equipa de Joel Rocha. Para a formação de Azeméis marcaram Serginho e Ruan.

Já o Sporting goleou no João Rocha o AD Fundão por 8-2. João Matos (2x), Tayan, Cavinato, Cardinal (2x), Pauleta e Erick anotaram os golos dos leões.

Nos outros jogos do dia, o Portimonense bateu o Dínamo Sanjoanense, por 4-1 e o Candoso venceu no terreno do Burinhosa, por 4-2.

Sporting e Benfica partilham nesta altura a liderança do campeonato, com nove pontos em nove possíveis.