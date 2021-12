O Benfica foi vencer o Lusitânia a Angra do Heroísmo por 58-76 e lidera o campeonato de basquetebol com os mesmos pontos do Imortal de Albufeira. Os algarvios têm mais um jogo do que as águias e venceram, também este sábado, a Académica de Coimbra.



O Sporting só jogará a partida referente à 11ª jornada no dia 19 de dezembro e o FC Porto anunciou falta de comparência à partida em Oliveira de Azeméis.



11ª jornada do campeonato de basquetebol:

Sábado, 11 dezembro:



Vitória de Guimarães – Póvoa, 65-77

Imortal – Académica, 111-88

Illiabum – Ovarense, 95-81

Lusitânia – Benfica, 58-76

Domingo, 12 dezembro:

Oliveirense - FC Porto, 18:00 *

Domingo, 19 dezembro:

CAB Madeira – Sporting, 10:45



* O FC Porto já anunciou que vai faltar ao jogo



CLASSIFICAÇÃO:



1. Benfica, 17 pontos (9 jogos)

2. Imortal, 17 pontos (10 jogos)

3. CAB Madeira, 17 pontos

4. FC Porto, 16 pontos (9 jogos)

5. Lusitânia, 16 pontos (10 jogos)

6. Sporting, 15 pontos (8 jogos)

7. Oliveirense, 13 pontos (8 jogos)

8. Illiabum, 13 pontos (10 jogos)

9. Ovarense, 13 pontos (9 jogos)

10. Desp. Póvoa, 13 pontos

11. Académica, 12 pontos

12. Vitória Guimarães, 11 pontos (10 jogos)