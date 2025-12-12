Portugal vai defrontar Países Baixos e Finlândia no Grupo 1 da ronda de elite de qualificação para o Europeu de feminino de futsal de 2027, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

As vice-campeãs mundiais são as anfitriãs do grupo, que se joga de 6 a 11 de outubro de 2026, em solo português, ainda com local por determinar. A Seleção treinada por Luís Conceição tem ainda um oponente por conhecer: vai encontrar o segundo melhor segundo classificado da ronda principal.

Terceiro do ranking mundial, Portugal é favorito a assegurar a presença no primeiro europeu com oito seleções, jogando com a Finlândia (17.ª) e os Países Baixos (21.ºos). O outro adversário será uma destas 12 seleções: Chéquia, Bielorrússia, Noruega, Cazaquistão, Bósnia, Sérvia, Inglaterra, Lituânia, Eslovénia, França, Irlanda do Norte ou Letónia.

Qualificam-se para o Europeu de 2027, que se vai disputar de 14 a 21 de março na Croácia (apurada como anfitriã) os vencedores dos quatro grupos da ronda de elite, mais os dois melhores segundos classificados. As outras duas equipas que fiquem na segunda posição vão disputar um play-off a dois jogos (dias 12 e 26 de novembro de 2026) para definir o último apurado.

Esta será a quarta edição do Europeu de futsal. Espanha venceu as três anteriores (disputadas por quatro seleções) depois de bater Portugal nas finais de 2019 e 2022 e a Ucrânia em 2023.

Uma vez que, com base numa decisão do Comité Executivo da UEFA, a Ucrânia e a Bielorrússia não podem estar no mesmo grupo, se as bielorrussas se apurarem para a ronda de elite e calharem no grupo das ucranianas, haverá uma troca.

GRUPOS DA RONDA PRINCIPAL (17-22 março 2026):

Grupo A: Chéquia, Bielorrússia, Noruega (anfitrião), Cazaquistão;

Grupo B: Bósnia, Sérvia, Inglaterra, Lituânia (anfitrião);

Grupo C (anfitrião por confirmar): Eslovénia, França, Irlanda do Norte, Letónia.