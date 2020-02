A equipa de andebol do FC Porto venceu esta quarta-feira fora o Maia-ISMAI por 31-22 e voltou a colar-se ao Sporting no topo do campeonato nacional.

Os dragões e os leões, que têm dominado a modalidade a nível nacional nos últimos anos, continuam sem perder e somam 22 vitórias e um empate em 23 jornadas: têm ambos 68 pontos, mais 11 do que o Benfica, que segue no terceiro posto.