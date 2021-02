A equipa de andebol do Sporting bateu o FC Gaia por 29-18 no Pavilhão João Rocha, em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional e, desta forma, reduziu a diferença para o líder FC Porto, que este domingo recebe o Maia-ISMAI, para dois pontos.

Um jogo tranquilo para a equipa comandada por Rui Silva que chegou ao intervalo a vencer por uma diferença de oito golos (15-7) e depois ainda ampliou a vantagem no segundo tempo. O lateral alemão Jens Schongarth, com seis golos, destacou-se como o melhor marcador do jogo.

Com o quinto triunfo consecutivo, os leões ficam, assim, a dois pontos do líder FC Porto, que só joga este domingo, mas ainda contam com um jogo em atraso.

Resultados da 17.ª jornada