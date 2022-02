Depois da conquista do torneio de Pune, na Índia, João Sousa não conseguiu entrar no quadro principal do torneio ATP de Doha, no Qatar.

O tenista português, agora na 86.ª posição do ranking, foi derrotado pelo italiano Thomas Fabbiano, 182.º da hierarquia, com os parciais 7-6 (8-6) e 6-4.