A Académica assegurou hoje um lugar na Liga portuguesa de basquetebol depois de voltar a vencer o Póvoa, desta vez por 82-77, na Póvoa do Varzim, na segunda mão do play-off de apuramento para o primeiro escalão.

Dois dias após o triunfo em Coimbra (84-72), na primeira mão, a Académica confirmou a sua superioridade na eliminatória e garantiu o regresso à liga, em que vai defrontar o FC Porto logo na primeira jornada.

Malcolm Richardson, com 21 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, e Paulo Caldeira, com 18 pontos e quatro assistências, foram as principais figuras do lado dos ‘estudantes’.

No Póvoa, de nada valeram as boas exibições de Anthony Smith, que chegou aos 29 pontos, e de Mark Matthews, que registou 23 pontos, oito ressaltos e seis assistências.