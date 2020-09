O Sporting de Braga perdeu hoje no desempate por grandes penalidades a final do 'Euro Winners Cup' de futebol de praia, disputada na Nazaré e conquistada pelos russos do BSC Kristall.

Os bracarenses entraram com o objetivo de chegar ao tetracampeonato consecutivo e até se adiantaram no marcador, por Bê Martins ainda não estavam decorridos dois minutos. Até ao final do primeiro tempo, os russos empataram, Bokinha voltou a adiantar os arsenalistas e a formação russa voltou a igualar.

De grande penalidade, Jordan Santos deu nova vantagem aos bracarenses, no segundo tempo, mas a equipa de São Petersburgo reequilibrou o marcador antes do fim do segundo período.

Após o terceiro período e o prolongamento sem golos, foi-se para penáltis, onde os russos fora mais eficazes, com um golo.

Relativamente às outras equipas portuguesas, 'O Sótão' conseguiu a sua melhor classificação de sempre na prova, o sétimo lugar, ao bater a formação ucraniana do BSC Molniya, por 7-5, e o Sporting garantiu o nono lugar ao derrotar o Grasshopper, da Suíça, por 5-3.