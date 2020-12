O Sporting venceu o Benfica no dérbi de basquetebol por 67-63 e mantém a invencibilidade no campeonato, com oito triunfos em igual número de jogos.

No jogo disputado no Pavilhão João Rocha, ao intervalo as águias venciam por 11 pontos de vantagem (22-33), mas no final do terceiro quarto a vantagem já era apenas de seis pontos, com o Sporting claramente por cima.

Isso confirmou-se no último período. Os leões passaram para a frente a seis minutos do fim do jogo e cavalgaram para a vitória, mantendo o pleno de triunfos no campeonato.

O Sporting é líder, o Benfica é segundo, mas o FC Porto, que também ainda não perdeu tem menos um jogo.

