Os jogos de ténis de mesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 vão ter sistema de videoárbiro (VAR), revelou esta terça-feira a Federação Internacional de Ténis de Mesa.

«Sentimos que era importante implementar uma nova tecnologia que garanta uma competição justa a todos os atletas, dando-lhes a possibilidade de desafiar qualquer decisão feita pela equipa de arbitragem», afirmou Steve Dainton, presidente daquela federação, em comunicado.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre modalidades.

O sistema vai acompanhar a bola, como se faz no ténis, e ter repetições em câmara, para descortinar da melhor forma os lances mais duvidosos, como avaliar se a bola bateu na rede ou na ponta da mesa.

Refira-se que o VAR já foi testado no ténis de mesa nas finais do circuito mundial do último dezembro, na China, tendo tido feedback positivo.

«Recebemos um feedback [reação] muito positivo dos jogadores e antecipamos uma melhoria no que toca à experiência do público», acrescentou Dainton.