O guarda-redes Bebé foi chamado de última hora a juntar-se à seleção portuguesa que vai marcar presença no Europeu de futsal.

Edu, que já havia falhado o Mundial por estar positivo à covid-19, testou novamente positivo ao vírus em véspera do arranque do Europeu e caiu da lista dos 14 convocados de Jorge Braz.

Na mesma nota, a Federação Portuguesa de Futebol informa que também André Coelho testou positivo à covid-19, mas que se junta mais tarde, já nos Países Baixos, à comitiva lusa.

O Europeu de andebol arranca a 19 de janeiro e termina no dia 6 de fevereiro. Portugal estreia-se diante da Sérvia.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes - André Sousa (SL Benfica) e Bebé (Leões Porto Salvo);



Fixos - André Coelho (FC Barcelona), João Matos (Sporting CP) e Tomás Paçó (Sporting CP);



Fixo/Ala - Afonso (SL Benfica);



Alas - Bruno Coelho (Napoli Futsal), Miguel Ângelo (Sporting CP), Pany (Sporting CP), Pauleta (Sporting CP) e Tiago Brito (SC Braga/AAUM);



Ala/Pivô - Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM);



Universal - Erick (Sporting CP);



Pivô: Zicky (Sporting CP).