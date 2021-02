O FC Porto venceu este domingo o Lusitânia, por 86-82, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional.

No Dragão Arena, os azuis e brancos chegaram a estar a perder por oito pontos, mas acabaram por dar a volta ao resultado e vencer o encontro.

Jalen Riley foi o melhor marcador dos dragões, com 23 pontos.

Com este resultado o FC Porto continua no 2.º lugar, com 33 pontos, a dois do líder Sporting, mas com menos um jogo.