O Benfica goleou fora o Caxinas por 9-1 em partida da 25.ª jornada da Liga portuguesa de futsal.

Um dia depois da vitória expressiva do Sporting sobre o Burinhosa por 8-1, os encarnados não ficaram atrás do rival e construíram o resultado mais expressivo do dia. Jacaré (3), Arthur (2), Fits, Tiago Brito, Robinho e Silvestre marcaram os golos das águias.

Refira-se que o Benfica está no segundo lugar do campeonato com 69 pontos, menos dois do que o Sporting. Recorde-se que na próxima quarta-feira as duas equipas vão enfrentar-se na Luz.

O Fundão, terceiro classificado, tem 46 anos e venceu também neste sábado o Futsal Azeméis por 5-2.

Resultados de sábado:

Fundão - Futsal Azeméis, 5-2

Belenenses - Portimonense, 1-5

Caxinas - Benfica, 1-9

Quinta dos Lombos - Candoso, 5-4

Eléctrico - Modicus, 2-3