O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) abandonou, este domingo, a Volta a Itália, na sequência de um teste positivo à covid-19, numa altura em que era o líder da competição. A informação foi avançada pelo próprio atleta, esta noite.

«É com pesar que anuncio que vou deixar a Volta a Itália, devido à covid-19, na sequência de um teste de rotina, que infelizmente deu positivo. A minha experiência aqui foi muito especial e eu estava com os olhos na competição nas próximas duas semanas. Não tenho como agradecer a todo o pessoal e aos ciclistas que se sacrificaram tanto por mim na preparação para o Giro. Ainda assim, muito orgulhoso de sair com duas vitórias em etapas e quatro camisolas rosas», pode ler-se, na mensagem de Remco, através das redes sociais.

Evenepoel, de 23 anos, venceu na tarde deste domingo o contrarrelógio da nona etapa, o que lhe valeu a liderança da classificação geral, com 45 segundos de vantagem para Geraint Thomas (Ineos).

Com a saída de Remco, que era um dos grandes candidatos à vitória final, a par de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), é precisamente Geraint Thomas a assumir a liderança da classificação geral.

O britânico da Ineos passa a primeiro, tendo dois segundos de vantagem para Roglic, cinco para o compatriota e colega de equipa Tao Geoghegan Hart e 22 segundos para o português João Almeida (UAE Team Emirates), que vai subir a quarto na geral. Ao top-5 sobe o anterior camisola rosa, o norueguês Andreas Leknessund (Team DSM), que tem o mesmo tempo de Almeida.

Esta segunda-feira é dia de descanso e a 10.ª etapa está agendada para terça-feira, com os 196 quilómetros entre Scandiano e Viareggio.