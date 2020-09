A diretora-geral da Saúde assumiu esta segunda-feira que o Concurso de Saltos Internacional, prova de hipismo decorreu este fim de semana em Esposende, não deveria ter tido público nas bancadas.

«Não era suposto que a prova tivesse público ou, pelo menos, que tivesse se que as autoridades de saúde tivessem sido consultadas. Nas orientações que existem não está previsto público nas bancadas para este tipo de prova», referiu Graça Freitas na habitual conferência de imprensa de atualização da situaçao epidemiológica da covid-19 em Portugal.

A responsável máxima da DGS garantiu que além de não ter sido dado qualquer parecer por parte das estruturas de saúde com competência para tal, também não foi feito pela organização do evento nesse sentido. «Não pediu à DGS, não pediu à Administração Regional do Norte e ao seu departamento de saúde pública e também não pediu à autoridade de saúde territoriamente competente», frisou.

Graça Freitas referiu anda que o que se passou terá agora de «ser visto noutra sede», que terá de apurar por que razão o concurso de saltos internacional teve público nas bancadas.