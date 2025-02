Miguel Martins, jogador da seleção portuguesa de andebol e do Aalborg, da Dinamarca, foi absolvido das acusações de doping após a análise da amostra B ter revelado um resultado negativo. Com esta decisão, a suspensão foi anulada, permitindo-lhe voltar aos treinos e aos jogos.

O atleta tinha sido suspenso preventivamente a 14 de janeiro pela Federação Internacional de Andebol, um dia antes do início do Mundial (prova que falhou), na sequência de um teste antidoping realizado durante um estágio da seleção portuguesa.

Em comunicado, o Aalborg confirmou o regresso de Miguel Martins aos treinos e aos jogos e o português não escondeu o alívio por ver o nome limpo.

«Claro que a proibição foi um choque para mim e o último mês foi incrivelmente difícil para mim e para a minha família. No entanto, estou extremamente satisfeito pelo facto de o teste B ter provado a minha inocência, como sempre afirmei que aconteceria», afirmou o jogador, citado na nota do clube dinamarquês, na manhã deste sábado.

O clube dinamarquês também se pronunciou diretamente sobre a situação do atleta. «Estamos aliviados e felizes pelo Miguel e, obviamente, muito satisfeitos por ele poder voltar a treinar e a disputar jogos com a equipa, o que é extremamente positivo para o programa preenchido que esperamos para o resto da época», declarou Jan Larsen, diretor do Aalborg.

No entanto, o dirigente destacou ainda a necessidade de esclarecer todo o processo, que afastou o jogador injustamente de momentos importantes da carreira, como da fase decisiva do Mundial, onde Portugal alcançou um histórico 4.º lugar, além de não ter participado nos encontros mais recentes do Aalborg na liga dinamarquesa e na Liga dos Campeões.

«Dito isto, ainda não temos uma explicação mais pormenorizada sobre a forma como a suspensão pode acontecer e como um jogador pode ser excluído de uma série de jogos importantes e de grandes experiências desta forma, além de estar sujeito a uma enorme pressão pessoal», acrescentou.

Apesar de já estar disponível para jogar, Martins não integrará a equipa do Aalborg na decisão da Taça da Dinamarca, a Santander Cup, que se realiza este fim de semana em Herning. O Aalborg defronta o Sonderjyske nas meias-finais (15h00).