O Benfica anunciou a saída de Carlos Molina do andebol do clube.

O lateral-esquerdo tinha chegado ao clube da Luz nesta temporada, mas sai agora, numa altura em que nao há competição devido à pandemia de Covid-19.

Refira-se que são já várias as saídas no andebol do Benfica, a começar pelo treinador Carlos Resende. Os jogadores Ricardo Pesqueira e Pedro Seabra também deixaram o clube.