A Associação de Tenistas Profissionais prolongou a suspensão do circuito mundial de ténis até ao próximo dia 31 de julho.

O anúncio foi feito pela ATP através de um comunicado difundido nas plataformas oficiais do organismo, ao início da tarde desta sexta-feira e no qual o presidente Andrea Gaudenzi justifica as razões do prolongamento da suspensão.

«Dada a contínua incerteza em torno da pandemia da Covid-19, lamentamos anunciar a decisão de prolongar a suspensão do circuito. Tal como adeptos, jogadores e organizadores de todo o mundo, partilhamos da desilusão que o circuito continue a ser afetado», anunciou o italiano.

«Continuamos a avaliar todas as opções no sentido de retomar o circuito assim que for seguro fazê-lo, incluindo a viabilidade de reagendar eventos mais tarde na temporada. Como sempre, a saúde e o bem-estar da comunidade do ténis e do público permanece como a principal prioridade em cada decisão que tomamos», acrescentou.ao início da tarde desta sexta-feira, que decidiu prolongar a suspensão do circuito mundial até ao próximo dia 31 de julho.

Significa isto que os torneios agendados para Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta e Kitzbuhel «não irão decorrer como agendados».

A suspensão das provas ATP, que estava em vigor até 7 de junho, é assim prolongada até final de julho, e estende-se ainda igualmente à ATP Challenger Tour e aos eventos que fazem parte da ITF World Tennis Tour