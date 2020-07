O Benfica comunicou através dos seus canais oficiais a transferência de André Coelho para o Barcelona, um dia após ter resgatado ao mesmo clube o internacional brasileiro Arthur.

O fixo português, de 26 anos, vive assim a sua primeira aventura no estrangeiro, após três anos de águia ao peito, com destaque para a conquista do título de campeão nacional na temporada 18/19.

Depois de Bruno Coelho, Miguel Ângelo e Fernandinho, o Benfica confirma assim mais uma saída na equipa de futsal.