O antigo internacional português Carlos Carneiro é o novo diretor do andebol do Sporting, clube em que terminou a carreira em 2019/20 e no qual já desempenhava funções na área da formação.

O antigo internacional português, que jogou pelos leões entre 2015 e 2020, quando terminou a carreira, estava a trabalhar com a formação e assume agora a pasta da modalidade verde e branca», refere o Sporting, em nota publicada na sua página oficial.

O antigo jogador, que passou também pelo Benfica, Madeira SAD, ABC, Boavista e Fafe, e, ainda na formação, pelo Vitória de Guimarães e Francisco de Holanda, disse que esta é uma oportunidade que «não podia rejeitar».

«A partir do momento em que surgiu a oportunidade, mesmo sabendo que as coisas não estavam ideais, não podia rejeitar a oportunidade de fazer algo importante no andebol do Sporting», justificou Carlos Carneiro.

Já nas novas funções, o diretor disse também que a intenção é «tentar construir uma equipa com muita garra», mas que os leões não se assumem como candidatos ao título, e, sim, como equipa que quer ganhar todos os jogos.

«Temos um adversário [FC Porto] com outro tipo de estrutura, com uma equipa consolidada que é base da seleção e com um orçamento bem diferente. Essa equipa, sim, tem toda a obrigação de ganhar de forma tranquila. Vamos lutar em todos os jogos e somos candidatos a ganhar qualquer jogo, mas ainda nos falta muito para sermos candidatos assumidos ao título», disse.