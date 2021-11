Joel Rocha é o novo treinador do Sp. Braga/AAUM, anunciaram os bracarenses esta segunda-feira.

«Fiquei agradavelmente surpreendido com aquilo que me foi apresentado e com todas as condições que temos para desenvolver um trabalho que nos permita alcançar os resultados que pretendemos», disse o técnico de 40 anos, em declarações publicadas no site do clube.

«Não tenho dúvidas: a partir de hoje, todos, em Portugal e no estrangeiro, vão olhar para o SC Braga/AAUM com outros olhos», acrescentou Joel Rocha, que já vai orientar o treino desta segunda-feira.

New 𝐁𝐎𝐒𝐒 on the block 🤞



Joel Rocha é o novo técnico do SC Braga/AAUM ⚔️



O Sp. Braga/AAUM é 9.º classificado na Liga Placard, uma posição abaixo daquelas que dão acesso ao 'play off'.

Depois de sete temporadas à frente do Benfica, Joel Rocha estava sem clube. Passou ainda por Fundão e pelo futsal feminino do Estação.