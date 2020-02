O Sporting venceu o Esgueira por 86-68, em jogo da 20.ª jornada da fase regular da Liga, e manteve a liderança, depois dos triunfos de FC Porto e Benfica na véspera.

O jogo marcou a estreia do reforço Demetric Austin pelos leões, que acabaram por cavar a diferença pontual no derradeiro período. Travante Williams (17 pontos), James Ellisor (17 pontos) e Ty Toney (15 pontos) foram os melhores marcadores do Sporting.

O reforço Demetric Austin terminou a partida com quatro pontos, três ressaltos e uma assistência.

O Sporting, que na próxima jornada visita o V. Guimarães, lidera a Liga com 39 pontos, mais um do que o Benfica e mais dois do que o FC Porto.