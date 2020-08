O tenista Kei Nishikori anunciou que está infetado com covid-19 e que, por isso, não vai participar no Masters 1.000 de Cincinnati, torneio que este vai realizar-se, excecionalmente, em Nova Iorque de 22 a 28 de agosto.

«Tenho más notícias para dar. Esta manhã, na Florida, fiz um teste de rastreio à covid-19, que apresentou resultado positivo. Por essa razão, não poderei participar no torneio de Cincinnati», informou o ex-número 4 do ranking ATP e vencedor de 12 torneios do circuito profissional.

Nishikori referiu ainda que está bem e com poucos sintomas. Permanece em isolamento e na próxima sexta-feira fará novo teste à covid-19.

O tenista nipónico está, assim, em dúvida para o Open dos Estados Unidos, que se realiza de 31 de agosto a 13 de setembro. Foi neste torneio que Nishikori obteve o melhor resultado da carreira num Major, ao ser finalista vencido na edição de 2014, que foi ganha pelo croata Marin Cilic.