Depois da vitória na ronda inaugural frente à Tailândia, por 4-1, Portugal volta a entrar em ação no Campeonato do Mundo de futsal.

A Seleção Nacional joga na Zalgiris Arena, em Kaunas, para defrontar as Ilhas Salomão na segunda jornada do Grupo C.

O jogo com o pontapé inicial às 16 horas.

Acompanhe o Portugal-Ilhas Salomão AO MINUTO

O próximo adversário de Portugal será a seleção de Marrocos, no domingo.