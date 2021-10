Sporting e FC Porto venceram os respetivos compromissos na sexta jornada da Liga portuguesa de andebol e continuam a partilhar a liderança, com 18 pontos.



Os leões bateram o ABC/UMinho em Braga (28-35), enquanto os dragões bateram fora de portas o Maia/UMaia (22-31).



Na terceira posição, com 15 pontos, surge o Benfica, que recebeu e venceu o Póvoa neste sábado (38-30).



Nota final para o FC Gaia-Boa Hora, que foi adiado após um dos veículos que transportava a equipa visitante ter incendiado numa estação de serviço, a caminho do Norte do país.