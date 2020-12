Yuki Tsunoda foi confirmado como piloto da Alpha Tauri para a temporada de 2021 da Fórmula 1 e vai tornar-se no primeiro piloto nascido depois de 2000 a fazer parte do grid da mais importante mediática competição de automobilismo do planeta.

Tsunoda, terceiro classificado no Campeonato do Mundo de Fórmula 2 este ano, é também o primeiro japonês na categoria desde Kamui Kobayashi em 2014.

Yuki Tsunoda, de 20 anos, é, para já, o terceiro estreante na Fórmula 1 na próxima época, juntando-se ao russo Nikita Mazepin e ao alemão Mick Schumacher, ambos da Haas: recorde-se que o filho de Michael Schumacher sagrou campeão de Fórmula 2.