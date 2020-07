A Fórmula 1 anunciou hoje, em comunicado, que duas pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, depois da despistagem efetuada a pilotos, equipas e ‘staff' envolvido na organização da competição.

«A FIA [Federação Internacional de Automobilismo] e a Fórmula 1 confirmam que, dos 4.997 testes realizados à covid-19 entre 10 e 16 de julho, duas pessoas acusaram positivo», informou a F1, revelando que as pessoas em questão «não fazem parte de qualquer equipa, pelo que não existe qualquer consequência para as corridas».

De acordo com a F1, as duas pessoas infetadas foram retiradas do contexto de competição e estão em isolamento.

A nota divulgada pela F1 surge no dia em que se realizam as sessões de testes do GP da Hungria, em Hungaroring, a terceira prova do Mundial deste ano.

A organização já tinha realizado mais de 8.000 testes de rastreio ao novo coronavírus antes dos dois primeiros GP da temporada, ambos na Áustria, sem que tenha surgido qualquer caso positivo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 590 mil mortos e infetou mais de 13,83 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.