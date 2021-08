Brad Tinsley renovou o contrato que o liga agora ao FC Porto até 2022, anunciou o clube no seu site oficial.

O base norte-americano, de 32 anos teve uma primeira passagem pelo Porto de 2015 a 2017, conquistando, neste período, uma Liga portuguesa (2015/16), uma Taça Hugo dos Santos (2015/16) e uma Supertaça (2016).

Depois de passagens por Lituânia, Alemanha e Itália, em fevereiro de 2019, Brad Tinsley regressou ao FC Porto e acrescentou ao palmarés pessoal uma Taça de Portugal (2018/19), uma Supertaça (2019) e uma Taça Hugo dos Santos (2020/21).

O jogador, que vai continuar a vestir a camisola número cinco, revelou-se muito satisfeito com a renovação. «Continuar no FC Porto significa o mundo para mim. Apaixonei-me pela cidade do Porto e pelo clube. Não podia estar mais feliz por poder continuar a vestir a camisola do FC Porto», disse em declarações ao site do clube.