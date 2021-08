A portuguesa Maria Martins conquistou esta terça-feira a medalha de prata na prova de eliminação de sub-23 do Campeonato da Europa de sub-23 e juniores de ciclismo, que está a decorrer em Apeldoorn, Países Baixos.



A ciclista portuguesa ficou atrás da italiana Chiara Consonni, com o bronze a ser conquistado pela neerlandesa Maike van der Duin.

Maria Martins, de 22 anos, esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, onde se classificou no sétimo lugar da prova de omnium.

Na quarta-feira, Maria Martins volta a competir no Campeonato da Europa de sub-23 e juniores, mas na prova de 'scratch', enquanto na sexta-feira fará a corrida por pontos e no sábado estará no omnium.