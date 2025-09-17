Modalidades
Isaac Nader é campeão do mundo dos 1500 metros
Atleta português alcança a medalha de ouro com uma parte final de prova incrível
O atleta português Isaac Nader sagrou-se, esta quarta-feira, campeão do mundo dos 1500 metros masculinos, nos Mundiais que se realizam em Tóquio.
Com uma parte final absolutamente espetacular, Isaac Nader conseguiu ultrapassar cinco adversários na última reta, conseguindo a medalha de ouro.
Nader concluiu a prova ao fim de 03:34.10 minutos, à frente do britânico Jake Wightman (03:34.12 minutos) e do queniano Reynold Cheruiyot (03:34.25 minutos), prata e bronze, respetivamente.
Ao quinto dia, esta é a primeira medalha de Portugal nos Mundiais em Tóquio.
