O atleta português Isaac Nader sagrou-se, esta quarta-feira, campeão do mundo dos 1500 metros masculinos, nos Mundiais que se realizam em Tóquio.

Com uma parte final absolutamente espetacular, Isaac Nader conseguiu ultrapassar cinco adversários na última reta, conseguindo a medalha de ouro.

Nader concluiu a prova ao fim de 03:34.10 minutos, à frente do britânico Jake Wightman (03:34.12 minutos) e do queniano Reynold Cheruiyot (03:34.25 minutos), prata e bronze, respetivamente.

Ao quinto dia, esta é a primeira medalha de Portugal nos Mundiais em Tóquio.