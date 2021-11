O Benfica venceu esta quarta-feira o Sporting, por 3-1, em jogo da sexta jornada do campeonato nacional de voleibol, e mantém a invencibilidade na prova somando por triunfos os oito encontros jogados.

Inicialmente previsto para 30 de outubro, o dérbi acabaria adiado devido às condições do piso do Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz: a resina deixada no chão por um jogo de andebol, aliada à humidade que se fazia sentir, tornaram impraticável o encontro.

Esta noite, o Sporting entrou mais forte no jogo, venceu o primeiro set por 25-21 e chegou mesmo a assustar, mas o Benfica conseguiu recuperar e aplicar a terceira derrota da formação de Alvalade no campeonato.

No segundo set, o Benfica surgiu transfigurado, muito mais reativo na receção e no remate, vencendo por 25-18. Embalados, os comandados de Marcel Matz entraram a todo o gás na terceira partida voltaram a vencer, desta feita por 25-20.

Com as forças mais divididas no quarto set, a imprevisibilidade do vencedor foi uma constante, com o resultado a descolar apenas já na parte final, para o Benfica ganhar por 25-22 e fechar a partida com um triunfo em 3-1.