A equipa de hóquei em patins vai, afinal, receber a Oliveirense no Pavilhão da Luz esta quarta-feira.

«O Benfica recebeu esta terça-feira uma notificação favorável que lhe permite receber a Oliveirense perante os seus adeptos», informou o clube encarnado, em relação ao encontro de quarta-feira, com início marcado para as 19h00.

Rcorde-se que o Benfica foi castigado no final de novembro com dois jogos de interdição, na sequência de um castigo referente a incidentes ocorridos a 27 de janeiro de 2019 num jogo com o Sporting.

O Benfica cumpriu o primeiro jogo de castigo, numa partida em que derrotou o Turquel por 3-2 no Pavilhão Municipal de Alverca.