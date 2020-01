A equipa de hóquei em patins do Benfica empatou fora a cinco golos com o Barcelona, em jogo da 4.ª jornada do Grupo C da Liga Europeia.

Os encarnados perdiam ao intervalo por 3-1 e já na segunda parte chegaram a estar em desvantagem por 5-2.

A três minutos do fim, os catalães venciam por 5-3, mas o Benfica ainda foi a tempo de evitar o desaire. Adroher, que já tinha marcado dois golos, chegou ao hat-trick aos 48m e no último minuto Nicolía fez o empate.

Com este resultado, o Benfica chega aos 7 pontos e é segundo num grupo liderado pelo Barcelona, que soma 10 pontos.