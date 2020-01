O FC Porto foi a única equipa portuguesa a vencer nesta jornada da Liga Europeia de hóquei em patins. Os dragões venceram os espanhóis do Noia por 4-2.

A equipa azul e branca lidera o grupo B com nove pontos, mais dois que o rival deste sábado e que o Monza. O último é o Biasca, com zero pontos.

A Oliveirense perdeu com o Forte dei Marmi por 1-0, mas continua na liderança do grupo D com nove pontos, os mesmos que o Liceo da Corunha.

Já o Sporting perdeu também, por 3-2, com o Reus. Os leões são terceiros no Grupo A com sete pontos, atrás do Amatori Lodi [9 pontos].

Refira-se que o Benfica empatou com o Barcelona.