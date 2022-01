A Islândia venceu esta terça-feira a Hungria, por 31-30, na terceira e última jornada do grupo B do Europeu de andebol, num resultado que ainda permite a Portugal ter hipóteses de apuramento para a 'main round' da competição.

Na Arena Multifuncional de Budapeste, num ambiente de emoções fortes com pavilhão cheio, havia empate a 17 golos ao intervalo. Na segunda parte, um parcial de 14-13 favorável à Islândia permitiu a terceira vitória em três jogos aos comandados de Gudmundur Gudmundsson, que assim seguem para a 'main round' como vencedores do grupo B, com seis pontos.

Com nove golos, Bjarki Mar Elisson foi o melhor marcador da Islândia e de todo o jogo. Omar Ingi Magnusson também se destacou nos vikings, com oito golos. Do lado da equipa magiar, Bence Banhidi foi o melhor, com seis golos.

Às 19h30, Portugal disputa com Países Baixos o último jogo do grupo B e, depois do triunfo dos islandeses ante os magiares, só um cenário interessa aos comandados de Paulo Jorge Pereira: uma vitória que seja, obrigatoriamente, por pelo menos dois golos de diferença.

SIGA AQUI O PORTUGAL-PAÍSES BAIXOS, AO MINUTO

Só isso vale à equipa lusa para chegar aos mesmos dois pontos de Hungria e Países Baixos e, por consequência, poder levar a melhor neste ‘mini-campeonato’, seguindo em segundo lugar, com a Islândia como vencedora do grupo. Recorde-se que Portugal perdeu com a Hungria por 31-30 na segunda jornada, ao passo que os neerlandeses bateram a Hungria por 31-28 na primeira jornada.

À mesma hora, e num jogo entre equipas que já estavam apuradas, a Alemanha bateu a Polónia por 30-23 e confirmou o primeiro lugar do grupo D, com os polacos a apurarem-se para a 'main round' na segunda posição.

Às 19h30, há ainda um Bielorrússia-Áustria.

Falta mesmo apenas definir uma vaga nas 12 seleções da ‘main round’, uma vez que, além de Islândia (grupo B), Alemanha e Polónia (ambas do grupo D), também se apuraram Dinamarca e Montenegro do grupo A, França e Croácia do grupo C, Espanha e Suécia do grupo E e Rússia e Noruega do grupo F.