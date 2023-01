Antes da viragem de volta, também vira o líder no campeonato. O FC Porto recebeu e venceu o Benfica por 3-0, no Dragão Arena, em jogo da 13.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, a última da primeira volta.

O primeiro golo da partida – e o único da primeira parte – surgiu logo aos dois minutos, por Rafa.

Na segunda parte, o FC Porto aumentou a vantagem com um golo de Carlo Di Benedetto, aos 28 minutos. O internacional francês bisou depois para o 3-0 final, aos 39 minutos.

Com este resultado, o FC Porto ascende à liderança, com 34 pontos, mais um do que o Benfica, que desce a segundo, com 33.

Os encarnados, comandados por Nuno Resende, sofreram a segunda derrota no campeonato, depois de terem perdido na deslocação ao Óquei de Barcelos. Os dragões, comandados por Ricardo Ares, somam a sétima vitória consecutiva na competição.

No próximo domingo, para a 14.ª jornada, o FC Porto recebe o Sporting - única equipa que derrotou os dragões esta época, no campeonato - enquanto o Benfica recebe o Paço de Arcos, no sábado.